Кишечник под угрозой: чем опасен дивертикулез и как его предотвратить

Многие и не знают о существовании такой болезни

Чаще всего люди узнают о наличии этого заболевания, когда уже появляются осложнения. Речь идёт о дивертикулярной болезни кишечника. Что из себя представляет эта патология и как с ней бороться – в интервью "ТВ Центру" рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Юрий Кучерявый.

- Что из себя представляет эта патология?

- В первую очередь хотелось бы сказать, что дивертикул - это грыжеподобное выпячивание стенки кишечника. Ну и не только кишечника, а вообще любого отдела пищеварительно-транспортного конвейера. Когда этих дивертикулов много, но они не проявляются симптомами, мы говорим о дивертикулёзе или бессимптомном течении. Но когда появляются симптомы, мы говорим о болезни.

- Это возрастная проблема?

- Если говорить про толстую кишку, чаще всего приобретённая. И с возрастом количество пациентов с дивертикулярной болезнью увеличивается, это правда.

- У вас много пациентов с этой патологией? И вообще, в принципе, откуда могут появляться эти дивертикулы?

- Дивертикулы появляются из стенки кишки. Она ослабевает, эта стеночка, и наружу формируется выпячивание. А пациентов у нас действительно много.

И если посмотреть международные, крупные эпидемиологические исследования, то мы увидим, что в возрасте до 40 лет частота дивертикулов может быть 5-10 % среди популяции, по крайней мере, западных стран, а в возрасте старше 80 лет - это уже 60 % и больше. Поэтому пациентов, мы видим, действительно много.

- Причины, которые могут привести к этой патологии, это и несбалансированное питание, и частые запоры, и низкая физическая активность. Действительно ли только эти факторы могут повлиять на развитие болезни?

- В эпидемиологических исследованиях последних лет продемонстрированы ещё факторы риска, такие, как ожирение, оно часто ассоциировано с понятием несбалансированного рациона, и с гипокинезией, и с развитием запоров. Поэтому называют дивертикулярную болезнь сегодня и болезнью дефицита пищевых волокон, в частности. И ещё один важный момент, который стоит упомянуть, - это злоупотребление стимулирующими слабительными средствами, которые очень эффективно решают проблему ситуационных запоров, но не могут применяться на долгой дистанции. Теоретически они могут ухудшать ситуацию пациентов с дивертикулярной болезнью.

- Наличие единичных выпячиваний или мешочков в кишечнике не представляет большой опасности. А вот в какой момент они могут нанести непоправимый урон здоровью?

- Сложно сказать, потому что и один дивертикул может быть угрозой, и множественный дивертикулёз может быть бессимптомным. Поэтому мы всем пациентам с выявленными дивертикулами даём относительно универсальные рекомендации.

- Когда у пациента есть дивертикулёз, он может до поры до времени не знать об этом состоянии, но потом происходит определённый сбой, и начинаются симптомы. Какие симптомы беспокоят людей с этой болезнью?

- Здесь следует выделить две крупные группы: симптомная неосложнённая дивертикулярная болезнь или в других классификациях это называется симптомный дивертикулёз, когда у пациента имеются боли, могут быть нарушения стула, но у него нет явных убедительных признаков воспаления. Как правило, у таких пациентов не бывает осложнений. То есть качество жизни снижено, симптом рецидивирующий, не образуется то самое воспаление, которое характерно для второй группы пациентов, которое называется дивертикулиты.

- Это уже воспалительные изменения?

- Совершенно верно, и сопряжённые с этим осложнения, абсцессы, повышающие риск перфорации и кровотечения внутри кишки.

- А заранее можно выяснить, есть ли причины для беспокойства? Человек может понять, что у него в кишечнике уже появились эти дивертикулы?

- Когда у пациента возникает локальная боль, которая сопровождается ещё и температурой, то, конечно, любой доктор, который хоть раз сталкивался с дивертикулярной болезнью, вспомнит об этом заболевании. Предположить можно на основании этих клинических данных, чуть более точно и быстро определиться с этим процессом с помощью ультразвукового исследования, которое покажет наличие воспаления, может быть, даже скопление жидкости локальное вокруг сигмовидной кишки. Ну и, конечно, компьютерная томография - наиболее точный метод сегодня, который позволяет диагностировать дивертикулит и предположить осложнения. Ну а если это всё-таки состояние в отсроченный период послеболевой атаки, то эндокоспические исследования или, например, рентгенологические исследования и ирригоскопия, которая сегодня потихонечку вытесняется КТ и колоноскопией.

- Если обнаружены дивертикулы в кишечнике случайно, человека ничего не беспокоит, я так понимаю, вы даёте какие-то универсальные рекомендации по питанию, по образу жизни и оставляете ситуацию на наблюдение?

- Да. Здесь очень важно поговорить с пациентом о том, что эта проблема есть, что в случае возникновения неожиданных болей в животе или признаков кровотечения из прямой кишки пациент должен срочно обратиться за медицинской помощью и сообщить доктору, который будет осуществлять первичный приём, что у него есть дивертикулярная болезнь. Это может быть клинический дебют этого заболевания. И, конечно, мы, понимая факторы риска дивертикулярной болезни, стараемся пациентам с латентным дивертикулёзом подсказать, что нужно увеличивать количество растительной клетчатки в рационе, увеличить по возможности физическую активность, следить за частотой стула и за комфортностью дефекации. И в этом случае риски развития осложнённых форм в значительной степени снижаются.

- Когда дивертикулёз превращается в дивертикулит, то есть процесс превращается в воспалительный, какие виды лечения предлагают врачи?

- В данном случае мы стараемся оперативно назначить нашему пациенту антимикробные препараты, противовоспалительные средства, спазмолитики, если это необходимо, дополнительную поддерживающую терапию, для того, чтобы консервативно купировать обострения и избежать хирургического вмешательства, потому что его последствия в острый период бывают неоднозначными. Но если он осложняется, абсцедируется, и появляются хирургические осложнения, то пациент может быть подвергнут оперативному вмешательству.

- А регулярные клизмы у людей с дивертикулитом, дивертикулёзом, я не говорю про стадию обострения, рекомендованы врачами, или это не тот метод лечения, который можно предложить?

- При дивертикулярной болезни - точно нет. Клизма - это прекрасный метод разового применения, но никак не технология систематического применения. Поэтому на сегодняшний день есть высокоэффективные, современные, изученные средства, которые можно применять длительно, которые безопасны.

- Медикаментозные?

- Медикаментозные, безусловно. Существует и ряд добавок к питанию, которые имеют те или иные доказательства эффективности. Но опытный гастроэнтеролог чётко может построить стратегию консервативного ведения, чтобы не было запоров, чтобы стул был оформленный или даже разрыхлённый, чтобы не провоцировать как раз закупоривание этих самых входных отверстий, дивертикулов, если так можно сказать, в упрощённом виде.

- А применение различных слабительных средств рекомендовано, если человек, бывает, меняет свой характер питания, увеличивает количество клетчатки, но этого недостаточно для того, чтобы запоры полностью прекратились? Как насчёт слабительных тогда?

- Во-первых, для того, чтобы растительная клетчатка оказывала послабляющее действие, её нужно эффективно увлажнять. То есть во время приёма этой пищи нужно активно употреблять жидкость, дополнительно. И тогда пищевые волокна нашего рациона могут помогать регулировать стул более эффективно. Также есть лекарственные препараты пищевых волокон. Их целая линейка: и лекарства, и добавки к пище. Они тоже могут помочь нашему пациенту. А также препараты астматического действия, которые размягчают стул и подходят для длительного применения.

- А можно ли как-то предотвратить образование этих дивертикул?

- Конечно, исходя из результатов эпидемиологических исследований, можно сказать следующее: дивертикулы встречаются реже у людей, которые не курят, которые ведут физически активный образ жизни, которые имеют на протяжении жизни нормальный стул, которые не имеют избыточного веса, то есть ведут, по сути дела, здоровый образ жизни и имеют сбалансированный рацион питания. В этом случае риск развития дивертикулов оказывается меньшим. Но и, по всей видимости, оказывается меньшим риск клинического дебюта даже состоявшегося дивертикулёза. Но гарантированно подобные мероприятия вряд ли смогут обеспечить нашему пациенту отсутствие дивертикулов. Поэтому это ещё и, по всей видимости, генетически детерминированный сценарий, который может реализоваться или нет. Поэтому мы, балансируя факторами риска, всего лишь их нивелируем.

- Но человеку, которому уже поставлен диагноз, возможно, даже случайно, дивертикулярная болезнь кишечника, нужно просто более внимательно относиться к своему здоровью и выполнять все те рекомендации, те пожелания, которые вы нам уже озвучили.

- Безусловно, да, потому что, по моим наблюдениям, к сожалению, большая часть россиян, по крайней мере те, которые попадают в поле зрения в рамках моих консультаций, не имеют той информации, которую сегодня мы дали нашей аудитории.

По материалам программы "Доктор И..." на канале "ТВ Центр".

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