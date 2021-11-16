Запах старости: откуда он появляется и как от него избавиться

Врач дал практические рекомендации

Вероятно, все замечали, что иногда у пожилых людей есть особенный запах, который ни с чем не спутать. Почему он появляется, и каким образом его можно нейтрализовать – об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал врач-гериатр, кандидат медицинских наук Иван Ликов.

- От чего же появляется этот специфический запах?

- Запах пожилых людей складывается из множества компонентов. Во-первых, у пожилых людей с возрастом накапливаются различные хронические заболевания, некоторые из которых могут привести к развитию специфического неприятного запаха. А во-вторых, пожилые люди чаще других принимают множество лекарственных препаратов, некоторые из которых также могут менять запах тела пациента не в лучшую сторону. И, в-третьих, свой вклад в формирование неприятного запаха могут вносить нарушения работы желудочно-кишечного тракта, потовых и сальных желёз.

- Есть ещё одна специфическая причина, которая вызывает этот запах, и связана она с определённым химическим соединением.

- Да, оно называется 2-Ноненаль, и оно начинает в больших количествах синтезироваться в организме после 40 лет вследствие того, что снижается естественный уровень антиоксидантов. Данное вещество в чистом виде имеет жидкую консистенцию и достаточно сильный сладковатый запах жира.

- Давайте обо всём по порядку. Узнаем, какие существуют способы избавления от этого запаха.

- Ну, во-первых, это здоровое питание. Как я уже сказал ранее, с возрастом синтез антиоксидантов у пожилых людей снижается. Соответственно, считается целесообразным добавлять в пищу продукты, которые ими богаты. В частности, это ягоды, особенно черника и малина, фрукты, овощи и также бобовые. Но тут есть один нюанс: чрезмерное их употребление, наоборот, может навредить пищеварению пожилого пациента, вызвать сильный метеоризм и кишечные колики, поэтому их надо употреблять в умеренных количествах.

- Питьевой режим может как-то тоже помочь лучшему обмену веществ?

- Да, правильный питьевой режим чрезвычайно важен, поскольку обезвоживание может служить дополнительным фактором, который усиливает неприятный запах, но тут есть одна проблема: пожилые люди зачастую забывают пить достаточное количество воды за сутки, поэтому за этим надо очень пристально следить.

- Ну и, скорее всего, надо вести здоровый образ жизни, правильно?

- Да, здоровый образ жизни для пожилых людей тоже чрезвычайно важен. При отсутствии медицинских противопоказаний пожилым людям показана как можно более комфортная для них физическая активность. Чрезвычайно модным направлением для пожилых людей сейчас является скандинавская ходьба. Она чрезвычайно полезна не только как аэробная нагрузка, но и как способ укрепления мышц, в том числе плечевого пояса, что у пожилых людей является проблемой.

- Фактор личной гигиены также очень важен?

- Да, личная гигиена чрезвычайно важна. Ноненаль не смывается водой, но другие компоненты неприятного запаха можно убрать с помощью регулярного мытья.

- Чистка, стирка одежды, регулярная уборка помещения также могут позитивно сказаться?

- Ноненаль жидкорастворим, но он очень быстро и надолго впитывается в одежду, поэтому одежду надо регулярно стирать, а нижнее бельё нужно менять каждый день, чтобы не формировался неприятный запах.

- Вот эта рекомендация даже больше для родственников таких пациентов. Потому что пожилые люди очень часто не видят смысла в стирке одежды. Пожалуйста, помогайте им, потому что это очень важно. А помогут ли справиться с запахом какие-то приспособления: озонаторы, поглотители запаха, духи, сухой туман и так далее?

- Озонаторы помогут справиться с неприятными запахами, но дело в том, что озон - это чрезвычайно токсичный газ и одновременно сильнейший окислитель. В больших концентрациях он может навредить пожилым людям. Поэтому следует приобретать приборы с таймерами и на весь период работы покидать помещение. Второе: поглотители запаха будут в данной ситуации наиболее правильным решением, потому что их действие основано на том, что молекулы вещества, которое находится в поглотителе, поглощают молекулы неприятного запаха, задерживают их в себе и не дают обратно попасть в атмосферу.

По материалам программы "Доктор И..." на канале "ТВ Центр".

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