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ФАС усомнилась в необходимости повышения тарифов на интернет

10:52
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Предпосылок к росту нет

Предпосылок для роста тарифов на услуги фиксированной связи не наблюдается, считают в Федеральной антимонопольной службе России. В ФАС напомнили, что рынок связи – социально значимый.
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"В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста", - отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Учитывая социальную значимость рынка связи, служба постоянно следит за повышением тарифов связи по всей стране. ФАС анализирует экономическую обоснованность роста цен и незамедлительно принимает меры антимонопольного реагирования.

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