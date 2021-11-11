ФАС усомнилась в необходимости повышения тарифов на интернет

Предпосылок к росту нет

Предпосылок для роста тарифов на услуги фиксированной связи не наблюдается, считают в Федеральной антимонопольной службе России. В ФАС напомнили, что рынок связи – социально значимый.

"В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста", - отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Учитывая социальную значимость рынка связи, служба постоянно следит за повышением тарифов связи по всей стране. ФАС анализирует экономическую обоснованность роста цен и незамедлительно принимает меры антимонопольного реагирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram