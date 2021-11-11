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Больше половины жителей Приморья привились от коронавируса

11:44
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Регионы вводят новые ограничения

В Москве стартовала третья фаза исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" для подростков. Об этом сегодня сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. В испытании примут участие три тысячи школьников старше 12 лет. А в Приморье, тем временем, иммунизацию уже прошли больше половины жителей.

Зайти в торговый центр теперь можно только​ по QR-коду. И члены административной комиссии, конечно,​не исключение. Специалисты ежедневно проверяют торговые точки на наличие масок,​ дезинфицирующих средств, а теперь разъясняют, что у каждого продавца должны быть считывающие QR-коды устройства. Но не каждый оказался к этому готов.​

​В Приморье значительно расширили список мест, куда попасть можно, только подтвердив пройденную вакцинацию. Сертификаты спрашивают в кафе, учреждениях культуры и спорта, СПА-центрах, салонах красоты, гостиницах и магазинах​с непродовольственными товарами.​

​Ситуация с коронавирусной инфекцией в крае, по оценкам медиков, остается сложной. За последние сутки диагноз подтвердился у 382 жителей. На лечении в стационарах более двух тысяч пациентов.​ ​

​В амбулаторные инфекционные центры, жители приходят с первыми признаками заболевания. За день здесь принимают более 300 человек. В связи с таким большим наплывом пациентов врачи здесь работаю с 8 до 10 часов вечера.

​По статистике, у 30% пациентов с симптомами простуды подтверждается коронавирус. При этом медики подтверждают:​те, кто прошли вакцинацию, заболевание переносят в легкой форме.​

​Всего в​ списке желающих привиться только сегодня около двухсот человек. В одном из пунктов вакцинации жители сами организовали порядок в очереди. Схитрить и пройти вперед не получится.​

Во Владивостоке около 40 прививочных пунктов. Их развернули не только в больницах и поликлиниках, но и в торговых центрах. Сейчас в крае полую вакцинацию прошли более шестисот тысяч человек. По оценкам эпидемиологов, для того, чтобы сформировать в регионе коллективный иммунитет, нужно привить ещё полмиллиона жителей.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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