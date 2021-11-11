В Москве началась третья фаза испытаний подростковой вакцины от COVID-19

В исследовании примут участие три тысячи человек

В Москве начинается третья фаза клинического исследования вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как уточнила заммэра, в третьей фазе испытаний будут участвовать три тысячи подростков в возрасте от 12 до 17 лет, при этом 2 400 из них получат вакцину, а 600 – плацебо. Исследования будут проводиться на базе десяти поликлиник и двух детских больниц столицы.

10 ноября первым 18 ребятам, прошедшим медицинский скрининг и сдавшим анализы, уже сделали прививки. На протяжении всего исследования участников попросят вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также врачи будут постоянно наблюдать за их состоянием.

На протяжении всего исследования подростков пригласят в исследовательский центр семь раз: для скрининга, вакцинации первым и вторым компонентом, а также на 28-й, 42-й, 90-й и 180-й дни – для медицинского обследования.

Летом 2021 года на базе двух детских столичных больниц начали первую и вторую фазы клинических исследований, которые продлятся год, напомнила Ракова.

По итогам наблюдения за подростками специалисты приняли решение о дозировке вакцины для подростков. Вакцинация будет проводиться в два этапа двухкомпонентной вакцины "Спутник V", но в объеме одной пятой части от взрослой дозы препарата, цитирует заместителя мэра Москвы РИА Новости.

Ранее в Москве подвели итоги первого этапа исследований вакцины от COVID-19 для детей. Препарат подтвердил свою эффективность, а также показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.

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