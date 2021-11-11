Украина запретила показ фильма с Зеленским

Картине не выдают прокатное удостоверение

Картину "Ржевский против Наполеона" больше не покажут в украинских кинотеатрах – несмотря на то, что роль французского императора в ней сыграл президент страны Владимир Зеленский. Прокат фильма запретило государственное агентство Украины по вопросам кино.

Прокатное удостоверение на фильм с 2015 года не выдавалось агентством ни одной украинской компании-дистрибьютору. Причина - эпизодическое появление в кадре российского юмориста Юрия Гальцева. Артист с 6 октября 2015-го находится в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, напоминают "Украинские новости".

В "черном списке" российских деятелей культуры, созданном Минкультом Украины, на сегодняшний день около 200 имен. В их числе - Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.

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