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Во Франции усомнились в причастности России к миграционному кризису

11:28
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Нужно быть осторожным с обвинениями

У Франции нет доказательств того, что Россия причастна к миграционному кризису на белорусско-польской границе.
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Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Обвинять Москву преждевременно, однако у нее есть рычаги влияния на Минск, подчеркнул он.

"Что касается России, у нас нет элементов, которые бы показывали соучастие в этом деле", - цитирует Бона РИА Новости.

Миграционный кризис на белорусской границе обострился после того, как президент Александр Лукашенко ослабил контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. За последние дни перед польскими заграждениями на линии границы собралось более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети.

Ряд стран запада обвинили Россию и Турцию в пособничестве беженцам. В Брюсселе считают, что российская авиакомпания "Аэрофлот" занимается перевозкой мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск, а из Белоруссии беженцы пытаются прорваться в ЕС.

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