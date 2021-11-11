Европу накрывает новая волна пандемии коронавируса

Число заболевших неуклонно растет
Очередная волна пандемии коронавируса накрывает Европу. В Германии рекордное за всё время число заболевших - больше 50 тысяч человек. Госпитали переполнены, врачи вынуждены отказывать пациентам в плановой помощи. А во Франции тех, кто вовремя не прошёл ревакцинацию, будут лишать санитарных пропусков.
Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева (см. видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram