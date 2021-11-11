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Европу накрывает новая волна пандемии коронавируса

11:48
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Число заболевших неуклонно растет

Очередная волна пандемии коронавируса накрывает Европу. В Германии рекордное за всё время число заболевших - больше 50 тысяч человек. Госпитали переполнены, врачи вынуждены отказывать пациентам в плановой помощи. А во Франции тех, кто вовремя не прошёл ревакцинацию, будут лишать санитарных пропусков.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева (см. видео).

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