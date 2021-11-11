Коронавирусом в России заболели 40759 человек

Вылечились 33156 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 40759 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1237 человек, выздоровели 33156 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 6240. В Московской области за сутки заболели 2617 человек, в Санкт-Петербурге - 3230.

За весь период пандемии в стране выявлено 8952472 случая инфекции. Умерли 251691 пациент. Выздоровели 7687317 человек.

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