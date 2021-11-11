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Лауреатов туристической премии "Путеводная звезда — 2021" выберут в Москве

11:39
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Победителей определят москвичи

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за лучшие туристические проекты года в рамках городского конкурса "Путеводная звезда — 2021". Об этом в четверг, 11 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Сергунина: в Москве начался прием заявок на туристический конкурс "Путеводная звезда"

Как уточнила заммэра, на конкурс поступило больше 200 заявок. Среди номинантов — отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы.

Победителей определят москвичи. Голосование пройдет в несколько этапов, первый из них начинается 11 ноября. Завершится голосование 3 декабря.

С 11 ноября выбор можно сделать в пяти номинациях: "Московские впечатления: выставки и музеи", "Московское гостеприимство: музеи", "Московские впечатления: для детей", "Московское гостеприимство: новая точка притяжения", "Московские впечатления: экскурсии, развлечения".

12 ноября откроется голосование по пяти номинациям, посвященным объектам размещения: "Лучшая гостиница "пять звезд", "Лучшая гостиница "четыре звезды", "Лучшая гостиница "три звезды", "Лучший хостел" и "Лучший бутик-отель".

С 15 ноября будет доступен выбор лучших гастрономических заведений в четырех номинациях: "Лучший московский завтрак", "Лучший ресторан русской кухни", "Лучшая московская кондитерская", "Лучший московский гастромаркет".

На этапе голосования, который стартует 16 ноября, будут представлены номинации "Москва в медиа", "Москва в радиоэфире", "Стартап года", "Московское гостеприимство: туроператор".

Лауреатов объявят в середине декабря. Специальные призы также вручат в двух дополнительных номинациях: лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей вклад в развитие детского туризма, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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