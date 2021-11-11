В Москве ожидается "снежный заряд"

В пятницу снова сформируется снежный покров

Дождь, перемежающийся снегом, будет идти в Москве весь день 11 ноября. Перерыв в осадках ожидается лишь к вечеру, после 18:00, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Осадки будут идти целый день, с наступлением темного времени суток, где-то после 18 часов, будет перерыв", - сказал Тишковец.

11 ноября в столице пасмурно, осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура - до плюс 3 градусов. А в пятницу в Москве снова пойдет снег, переходящий в дождь. С 6 до 9 часов утра ожидается "снежный заряд", который вновь сформирует снежный покров, приводит прогноз метеоролога РИА Новости.

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