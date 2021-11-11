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ВОЗ предсказала глобальный дефицит шприцев

12:01
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Мединструмент необходим для вакцинации от коронавируса и других болезней

Мир может столкнуться с нехваткой медицинских шприцев, которые используют для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Попова: почти все показатели по плановой вакцинации достигнуты

Как отметила старший советник ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения Лиза Хедман, в 2021 году в мире было сделано свыше 6,8 миллиарда прививок от COVID-19. Это сопоставимо с количеством производимых шприцев: 6 млрд штук в год.

Роль также играет специфика логистики: шприцы — достаточно объемный товар при перевозках, поэтому возможны задержки в транспортировке.

Хедман указала на необходимость изыскать способы наращивания производства шприцев, поскольку соотношение используемых и производимых медицинских инструментов может привести к дефициту уже в 2022 году.

Нехватка шприцев, по оценке ВОЗ, может составить 2 млрд штук. Это грозит нарушениями процесса вакцинации не только от коронавируса, но и от других заболеваний, цитирует Хедман агентство "Прайм".

Ранее в ВОЗ предупредили об угрозе вспышек кори из-за сбоев в плановой вакцинации. В 2020 году более 22 миллионов детей не получили первую из двух инъекций вакцины от кори, вторую дозу вакцины получили лишь 70% детей.

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