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Дипломат спрятался от полиции на военной базе США после ДТП в Сеуле

12:10
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Полиция отправила запрос в американское посольство

Военная база США в Сеуле стала прибежищем для американского дипломата после ДТП в южнокорейской столице. Автомобиль гражданина США столкнулся с такси во время смены полосы движения. Нарушитель покинул место происшествия.
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"Мы планируем принять решение по обвинению после того, как увидим заявление американского дипломата", - заявили в сеульской полиции.

Пострадавший в аварии водитель такси проследовал за автомобилем дипломата до военной базы США в районе Енсан. Позже к воротам гарнизона прибыла и полиция. Дипломат отказался открывать полицейским окно своего автомобиля и проходить тест на алкогольное опьянение. Американская база закрыта для доступа южнокорейской полиции, кроме того, подозреваемый не может быть задержан из-за дипломатической неприкосновенности. Полиция отправила запрос в американское посольство, передает агентство Ренхап.

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