Зеленский обещал олигархам "адский период" предстоящей зимой

У власти кончается терпение

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинских бизнесменов в создании искусственного дефицита энергоресурсов в стране.

Информация о холодной зиме, отсутствии электричества и росте тарифов – это все "страшилки СМИ", подчеркнул глава государства.

"В этом году эту игру не надо начинать, потому что, кроме вашего искусственного дефицита, есть реальный наш дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, то у кого-то начинается адский период", - обратился Зеленский к олигархам.

Президент заверил, что цена на газ на Украине не будет повышаться до конца отопительного сезона, передает ТАСС.

На данный момент аполнение подземных хранилищ газа на Украине остается на критической отметке, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону.

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