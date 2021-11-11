МИД России предложил Вашингтону сделать работу над ошибками

Сергей Рябков ответил на обвинения госсекретаря США

Ошибку в 2014 году допустила не Россия, а организаторы государственного переворота на Украине, включая администрацию США. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что ошибки в 2014 году совершили люди, которые "допустили госпереворот на Украине и, соответственно, администрация США, которая в то время была у власти, не чуждая по своей партийной принадлежности к тем, кто сейчас находится у власти в Вашингтоне".

Рябков указал, что американские власти продолжают совершать множество ошибок в том числе в плоскости развития. Это касается отсутствия хотя бы относительной стабилизации в отношениях с Россией, уточнил замглавы МИД. Однако в Москве к этому готовы.

Вашингтону следует проделать работу над ошибками, цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в 2014 году Россия допустила "серьезную ошибку", когда "сосредоточила силы вдоль границы, вторглась на суверенную территорию Украины, и при этом ложно утверждала, что ее спровоцировали".

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