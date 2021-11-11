Экс-главу Хабаровского края Фургала будут судить в Подмосковье

Бывшего губернатора обвиняют в причастности к организации убийств

Верховный суд России постановил, что судебный процесс над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом будет проходить в одном из судов Московской области.

Процесс должен был проходить в Железнодорожном суде Хабаровска. Однако обвинение настаивало на переносе суда, считая, что Фургал через свои связи может надавить на суд и общественное мнение. Кроме того, после задержания Фургала в регионе прошли волнения.

Ходатайство прокуратуры удовлетворено, судебный процесс перенесен в Подмосковье. При этом не уточняется, в каком конкретно суде будет рассматриваться дело экс-губернатора, сообщает РИА Новости.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Его подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Позднее в отношении Фургала возбудили дела о мошенничестве и организации преступного сообщества. 20 июля 2020 года президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку с должности главы Хабаровского края в связи с утратой доверия.

Свою вину Фургал не признает и настаивает на том, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели.

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