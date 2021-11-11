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В Подмосковье мать бросила детей в машине дальнобойщика

12:53
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Женщина следовала из соседней области

В подмосковном Орехове-Зуеве женщина оставила своих детей в кабине дальнобойщика и сбежала.

Как стало известно telegram-каналу Shot, в Иванове водитель-дальнобойщик согласился подвезти до Подмосковья женщину с двумя маленькими детьми – восьмилетней девочкой и трехлетним мальчиком. На подъезде к Орехово-Зуево попутчица вышла в туалет и сбежала, рассказал водитель.

Дальнобойщик отвез детей в полицию. Их также осмотрели медики. У девочки выявили вирусную инфекцию. Оба ребенка плохо разговаривают, на мальчике не было обуви.

Мать разыскивает полиция. По предварительным данным, женщине 33-35 лет. Сотрудники Следственного комитета организовали проверку, передает агентство "Москва".

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