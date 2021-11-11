Песков опроверг причастность России к событиям на польско-белорусской границе

Россия прилагает усилия к решению проблемы

Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на польско-белорусской границе. С таким заявлением в четверг, 11 ноября, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что заявления о якобы причастности России к происходящему сделал премьер-министр Польши, однако Москва не имеет отношения к данной ситуации.

Россия прилагает усилия к решению проблемы, подчеркнул Песков. Президент Владимир Путин находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что Путин обсудил ситуацию на польско-белорусской границе с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель, сообщает РИА Новости.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после решения Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. На увеличение количества мигрантов, следующих через Белоруссию, пожаловались Польша, Литва и Латвия.

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