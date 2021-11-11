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В Кремле назвали безумной идею о санкциях против "Аэрофлота"

12:53
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Это информационный вброс

Сообщения о возможных санкциях Запада в отношении "Аэрофлота" - информационный вброс. На это рассчитывают в Кремле. Авиакомпания не нарушала никаких международных норм, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос об обязательной вакцинации от COVID-19

"Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании о том, что не обеспечивала и не обеспечивает перевозку мигрантов в Минск", - заявил представитель Кремля. По словам Пескова, даже если на борту самолета окажется мигрант с легально оформленными документами, это не противоречит никаким международным нормам.

Пресс-секретарь президента прокомментировал прозвучавшие на Западе заявления о том, что "Аэрофлот" участвует в массовой перевозке мигрантов на территорию Белоруссии. Компания эти сообщения опровергла, передает "Интерфакс".

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