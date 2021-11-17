Ревакцинация от коронавируса: когда и зачем ее делать

Врач-инфекционист ответил на главные вопросы

Почему необходима ревакцинация через шесть месяцев? Нужно ли сдавать анализ на антитела? И поможет ли прививка от новых штаммов коронавируса? На эти и другие вопросы в интервью каналу "ТВ Центр" ответил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

- Давайте начнём с понятий. Что такое ревакцинация и почему она так необходима, и так достаточно быстро, через шесть месяцев после первой прививки - касаемо коронавируса?

- Если говорить про термин "ревакцинация", то это повторная прививка после первого курса вакцинации. В чём заключается этот процесс? Когда организм встречается с инфекцией, или мы делаем прививку первый раз, то прививка вырабатывает определённые специфические белки, на которые вырабатывается иммунитет. Иммунитет вырабатывается различным образом. Мы все - инфекционисты, вирусологи - знаем, что у нас есть антитела, которые формируются к этим белкам, есть клетки памяти, Т-клетки памяти, есть клетки, которые убивают потом клетки, и есть клетки, которые формируют антитела В-клетки памяти. Это всё огромный-огромный механизм. Он после одной прививки тренироваться может не на длительное время, потому что очень много различных балластных, ненужных формируется антител. Скажем так, это войско, большая-большая пехота, которая ещё не обучена в спецназ. Когда мы сделали первую прививку, эта пехота нам помогает бороться с инфекцией. Но со временем пехота забывает, какая инфекция была, что за белки были. Остались какие-то командиры, которые знают, как организовать эту пехоту. Но когда приходит повторный вирус...

- Командиров недостаточно.

- И тогда нам нужно натренировать боевые учения для того, чтобы выработать уже спецназ. Для этого делается ревакцинация.

- Вы знаете, здесь всё понятно. Но откуда взялась цифра в шесть месяцев? Что такого произошло с вирусом и с популяцией, чтоб взялась ещё одна прививка через шесть месяцев.

- Здесь дело не только в самом вирусе, а в особенности иммунитета, иммунного ответа. На самом деле иммунитет после сделанной прививки действительно, по предварительным данным, держится от одного до двух лет, потому что у нас остаются различные иммунные ответы. Это и клеточная память, и В-клеточная память и так далее.

- Но появились наблюдения...

- Появились новые научные работы. Этот наш вирус, дельта-штамм, настолько стал коварен, настолько стал специфичен и так стал обходить наш иммунитет, что одних только клеток памяти для борьбы с ним недостаточно. Чтобы поймать на подлёте, для того, чтобы он не вошёл в клетку, когда ещё можно его инактивировать, нужны активные, акцентирую внимание, активные, вируснейтрализующие антитела. Их может быть из тысячи всего лишь пятьдесят, но эти антитела сразу поймают вирус и его нейтрализуют, не дадут ему внедриться в клетку.

- Скажите, а есть какие-то уже исследования и результаты на ревакцинированных людях у нас в стране?

- Результатов окончательных ещё по ревакцинации нет, есть предварительные данные, которые показывают, что ревакцинация одной вакциной восстанавливает иммунитет у всех пациентов, которые перенесли болезнь или сделали прививку до этого. Начали падать антитела. Однократная прививка через две-три недели иммунитет возвращает на предыдущий уровень, а у большинства иммунитет возрастает в разы и становится более типоспецифичный, и у него усиливается вируснейтрализующая активность вот этого несчастного индийского штамма. То есть, однократная вакцинация достаточна человеку, который переболел или сделал прививку до этого. Вот эти данные есть.

Вопросы от читателей:

- Защитит ли ревакцинация от новых мутаций коронавируса?

- Да, в данные момент те вакцины, которые у нас производятся и делаются, они защищают от новых мутаций коронавирусной инфекции. Исследования показывают, что немножко снижается эффективность, потому что коронавирус пытается защититься. У него появляются специфические мутации такие, которые блокируют места, с которыми связываются антитела. Но много разных мест, к которым могут присоединиться антитела. Если мы делаем прививку от полноценного спайкового белка, который содержит все компоненты, а у нас сейчас такая вакцина, допустим, "Спутник V", то формируются антитела к различным эпитомам коронавируса. И если два-три антитела уже не смогут работать, то остальные сорок антител будут работать и будут нейтрализовывать.

- Имеет ли значение для ревакцинации, какой вакциной был привит человек в первый раз?

- Здесь вопрос индивидуальный. Всё зависит от того, как человек отреагировал на первую вакцинацию. Если антитела сформировались, значит, первичная вакцина или первичный инфекционный агент, сама инфекция у нас выработали определённый иммунитет и Т-клетки памяти. Тогда ревакцинацию можно делать совершенно любой платформой, потому что нам нужно просто напомнить, подтренировать то, что уже сформировалось. Если у нас ни на инфекцию, ни на прививку не сформировалось никакого иммунного ответа, значит, организм не отреагировал на эту вакцину или инфекционный агент, тогда нам нужно делать ту вакцину, которая сымитирует инфекционный процесс без перебаливания.

- То есть, иную?

- Нет, мы сделаем однозначно здесь только вакцину, которая называется "Спутник" или вакцину матричной РНК за рубежом. Мы делаем ту, которая имитирует инфекционный процесс. Значит, слабая вакцина нам не поможет, не сформирует иммунитет.

- Ряд учёных утверждает, что у людей, переболевших ковидом, иммунитет сохраняется ещё на долгие годы без всякой вакцинации. Что вы думаете по этому поводу?

- Вот это вопрос очень серьёзный, потому что по классическим процессам иммунологии, как должно быть, после перенесённой инфекции действительно сохраняется длительный иммунитет. Но проблема в другом. Тот вирус, который сейчас пришёл, особенно дельта-штамм, этот безобразник обходит наши иммунные барьеры, он прячется от нашего иммунитета. Соответственно, он формирует иммунитет неполноценно. То есть, нет полноценного, хорошего иммунного ответа с долгосрочными нужными клетками памяти. Именно поэтому, пока мы до конца не нашли препарата, чтобы заглушить этого паразита, сейчас в данный момент нам придётся иммунитет поддерживать. Скорее всего, это будет в течение ближайшего полугода-года. А дальше мы или адаптируемся, уже выработаем к его этим всем механизмам наш иммунитет, или у нас будет лекарство, которое будет спасать нас от коронавируса.

По материалам программы "Доктор И" на канале "ТВ Центр".

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