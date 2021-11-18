Симптом различных заболеваний: на что указывает привкус во рту

Врачи советуют внимательно относиться к изменениям вкусовых ощущений

Если во рту вы постоянно чувствуете вкус сахара, то это ещё не значит, что в вашей жизни всё так же сладко, скорее наоборот. Всё дело в том, что наличие различных привкусов во рту может быть симптомом целого ряда заболеваний. Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

- Когда пациент приходит к вам на осмотр, вы сначала собираете анамнез, в том числе вы задаёте вопрос о каких-то вкусовых особенностях человека?

- Это обязательный вопрос, который я задаю своим пациентам. Я всегда спрашиваю: "Что поменялось в ваших вкусовых привычках?" И вот на этот симптом дисгевзии, это когда изменяются вкусовые ощущения, пациенты всегда обращают внимание.

- В норме человек ощущает какой-то привкус или нет?

- В идеале после употребления какой-либо пищи, конечно, у вас должно оставаться какое-то приятное послевкусие. После сладкого, конечно, вы будете ощущать эту сладость. Но это будет приятная сладость. А если эти ощущения возникают часто и никак не связаны с характером принимаемой пищи, это может быть симптомом различных заболеваний.

- Давайте расскажем, какие же посторонние привкусы должны заставить человека пройти обследование. И давайте начнём с первого привкуса - горького. В каких ситуациях, в каких случаях, при каких заболеваниях пациент может отмечать этот симптом?

- На самом деле ощущение горечи во рту - один из самых таких неприятных симптомов. Это ощущение горечи во рту чаще всего связано с заболеваниями печени и желчевыводящих путей. Это связано с тем, что желчь, которая вырабатывается в печени и поступает в двенадцатиперстную кишку, при каких либо проблемах не остаётся там, не выполняет свою роль, а забрасывается сначала в желудок, а потом забрасывается в пищевод, и эту горечь мы и ощущаем на языке. И эта горечь и доставляет нам этот дискомфорт.

- Какие ещё дополнительные симптомы должны насторожить человека, кроме горького привкуса?

- Это всё то, что указывает на дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

- Это боли какие-то?

- Это боль, тяжесть в правом подреберье, тошнота, это вздутие, повышенное газообразование. Но нужно сказать, иногда горечь появляется тогда, когда печень ещё здорова, но человек просто прибавил в весе. И это повышение внутрибрюшного давления может способствовать этому рефлюксу желчи из двенадцатиперстной кишки в ротовую полость.

- Хорошо, давайте следующий неприятный симптом и следующий распространённый патологический привкус обсудим. Это привкус сладкого.

- Ощущение сладкого привкуса во рту может быть грозным симптомом. Нарушение углеводного обмена. А если вы проверили уровень глюкозы в крови и он у вас нормальный, это может быть симптомом других заболеваний эндокринной системы. В частности, при гипотериозе снижены функции щитовидной железы. При нарушении работы поджелудочной железы также будет ощущение сладости во рту.

- Отравление химическими веществами, может быть, бытовой химией? О чём здесь-то думать?

- Безусловно, если мы проверили свой углеводный обмен, уровень глюкозы в порядке, при обследовании пищеварительной системы не выявлено никаких отклонений, есть смысл подумать, а не произошло ли какое-то токсическое поражение организма. Это может быть и бытовая химия, то есть, вы что-то убирали в квартире и надышались. У вас тоже может появиться этот сладкий привкус во рту. И при употреблении некоторых медикаментов тоже может быть сладкий привкус во рту.

- Про сладость всё понятно. А если наоборот, во рту становится кисло? Почему появляется это ощущение?

- Это грозный симптом изжоги. Изжога - это то состояние, когда содержимое желудка, в частности, которое содержит кислоту соляную, забрасывается в ротовую полость. Это заболевание, эта патология сейчас чрезвычайно распространена. Называется она гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

- Дефицит цинка тоже может сигнализировать о себе таким симптомом?

- Да, совершенно верно. Цинк - уникальный микроэлемент. Он участвует во множестве ферментативных реакций, которые протекают в нашем организме. И зачастую дефицит цинка может провоцировать нарушение вкусовых ощущений. На этом и основана терапия такой патологии. Мы назначаем препараты, содержащие цинк.

- Хорошо, давайте поговорим ещё об одном необычном привкусе. Это привкус металла. О чём может говорить этот симптом?

- Привкус металла появляется тогда, когда есть анемия. А развитие этой анемии зачастую связно с дефицитом витамина В12. Дефицит витамина В12 может возникать, когда есть какие-то проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. Ну, и конечно, очень часто металлический привкус возникает, когда есть проблема со стороны органов дыхания, придаточных пазух носа, когда часто воспаляются пазухи. Это всё может приводить к развитию металлического привкуса во рту.

По материалам программы "Доктор И..." на канале "ТВ Центр".

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