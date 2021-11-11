Песков рассказал, когда отменят QR-коды и другие ограничения

Коронавирус - очень серьезная угроза

Полная отмена ограничений и QR-кодов возможно только после окончания пандемии коронавируса.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил, что общественный иммунный порог необходимо все время поддерживать за счет ревакцинации.

"Пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза, которая требует очень и очень серьезных мер", - заявил спикер Кремля.

На текущий момент ситуация с коронавирусом в России сложная и, если понадобятся дополнительные ограничения, чтобы сбавить оборот пандемии, то они будут введены, добавил пресс-секретарь российского лидера.

"В зависимости от целесообразности и ситуации каждый регион будет принимать сам. На федеральном уровне их сейчас не планируется", - подчеркнул Песков.

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