Собянин рассказал о проведении усиленной дезинфекции метро

Для обеспечения безопасности и комфорта граждан в общественном транспорте выполняются все необходимые мероприятия

В общественном транспорте Москвы усилены мероприятия по дезинфекции. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Во время осмотра работ по дезинфекции вагонов метро в электродепо "Солнцево" градоначальник указал, что городской общественный транспорт, несмотря на пандемию, не снижает темпов своей работы, частота движения и выполнения регулярности поездок являются необходимыми требованиями.

Собянин уточнил, что в период нерабочих дней количество пассажиров в московском транспорте снизилось почти на 40%, а после возвращения к привычному режиму пассажиропоток в метро и наземном транспорте постепенно восстанавливается.

Для обеспечения безопасности и комфорта граждан в общественном транспорте выполняются все необходимые мероприятия.

Первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов рассказал, что в метро кратность дезинфекции объектов и подвижного состава увеличена, вагоны проходят обработку до двух раз. Пассажирская зона, эскалаторы, ручки дверей и кассовые блоки дезинфицируются каждые два часа. Ночью полностью убирают весь станционный комплекс. Примерно в 55% вагонов имеется встроенная система кварцевания воздуха.

Соблюдение пассажирами масочного режима осуществляется на станциях службой безопасности, также проводится выборочный контроль на станционных комплексах.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в наземном и пригородном общественном транспорте проводится необходимая дезинфекция, в среднем от пяти до десяти раз увеличена частота обработки контактных поверхностей. Столичный транспортный комплекс признан вторым в мире по качеству обработки подвижного состава как наземного, так и метрополитена.

Сергей Собянин также поручил продолжать контроль соблюдения масочного режима в общественном транспорте Москвы и пригородных электричках.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила введение дополнительных защитных мер от коронавирусной инфекции в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

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