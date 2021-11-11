Путин обеспокоен присутствием американских кораблей в Черном море

Принимаются повышенные меры предосторожности

Владимир Путин обеспокоен присутствием кораблей ВМС США в Черном море. Президент России неоднократно об этом говорил, эта ситуация является причиной для повышенных мер предосторожности со стороны Москвы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Подобные действия в непосредственной близости от наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности… Об этом говорил и глава государства, и глава МИД России, и глава Минобороны", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков напомнил, что поддерживаются постоянные оперативные контакты между военными двух стран, а также по линии генеральных штабов. Однако переговоров на высшем уровне по этой проблеме пока не было, передает "Интерфакс".

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