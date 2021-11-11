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Портал госуслуг подвергся рекордной по мощности кибератаке

13:41
  • четверг
  • 11 ноября 2021

К настоящему времени работоспособность портала госуслуг восстановлена

В среду, 10 октября, была отражена кибератака на портал госуслуг. Об этом рассказали в Министерстве цифрового развития России.
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В Минцифры уточнили, что атака оказалась рекордной по мощности — свыше 680 Гигабит в секунду.

К настоящему времени работоспособность портала госуслуг восстановлена. У отдельных пользователей 11 ноября на протяжении примерно 20 минут отмечались сложности с доступом.

Технические специалисты выясняют причины возникновения сложностей, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

8 ноября некоторые пользователи портала госуслуг обратили внимание, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это всего лишь техническая неполадка, срок действия кодов остался прежним, рассказали в Минздраве и Минцифры.

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