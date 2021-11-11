Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал-Европа"

Польша и Литва должны "думать прежде, чем говорить", заявили в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа".

Такой вариант событий возможен, если ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Ранее Евросоюз обвинил Минск в наплыве нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и пригрозил новыми санкциями.

Миграционный кризис на белорусской границе обострился после того, как президент Александр Лукашенко ослабил контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. За последние дни перед польскими заграждениями на линии границы собралось тысячи беженцев, в том числе женщины и дети.

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