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Украина объяснила включение Галкина в список угроз нацбезопасности

13:59
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Киев регулярно расширяет черный список

Шоумен, телеведущий и юморист Максим Галкин был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины из-за "создания предпосылок для нарушения территориальной целостности". Об этом в четверг, 11 ноября, заявили в Службе безопасности Украины.
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В ведомстве утверждают, что основанием для внесения Галкина в указанный список "являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины". Юмористу вменяется "деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства".

Кроме того, Киев поставил Галкину в вину "поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором", сообщает APnews.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал включение Галкина в украинский черный список. Сенатор задал вопрос: "Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?".

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