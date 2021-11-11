Украина объяснила включение Галкина в список угроз нацбезопасности

Киев регулярно расширяет черный список
Шоумен, телеведущий и юморист Максим Галкин был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины из-за "создания предпосылок для нарушения территориальной целостности". Об этом в четверг, 11 ноября, заявили в Службе безопасности Украины.
В ведомстве утверждают, что основанием для внесения Галкина в указанный список "являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины". Юмористу вменяется "деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства".
Кроме того, Киев поставил Галкину в вину "поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором", сообщает APnews.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал включение Галкина в украинский черный список. Сенатор задал вопрос: "Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram