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В Госдуме исключили принудительную вакцинацию от коронавируса

14:39
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Принуждать к вакцинации не будут

Ситуацию с коронавирусом в России сегодня затронули в Госдуме. В комитете по охране здоровья прокомментировали резонансный законопроект о внесении вакцинации от ковида в прививочный календарь.

В июне депутаты приняли инициативу в первом чтении, но затем приостановили обсуждение. В комитете объяснили: иммунизация не будет обязательной для всех. Принуждать граждан никто не станет, а законопроект необходим для обеспечения бюджетного финансирования кампании. 

"Речь идет о том, чтобы эта вакцинация вошла в календарь прививок наравне с прививками против дифтерии, кори, туберкулеза и так далее. Перед тем, как сделать прививку, каждый человек подписывает информированное согласие. Поэтому если он против, никто его насильно, естественно, вакцинировать не будет. Основная цель этого проекта просто была та, чтобы финансировать эту вакцинацию из бюджета, вот и все", - заявил депутат Госдумы, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

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