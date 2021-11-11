Российскому космосу добавят финансирования

Правительство выделило 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли

В России создадут Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Данная цифровая платформа будет получать сведения из МВД, Росреестра и Федеральной налоговой службы. Это необходимо, чтобы точно определять доход семьи и рассчитывать размер положенных выплат. Также речь зашла о помощи учреждениям культуры, пострадавшим из-за пандемии. Правительство направит на эти цели свыше 2 миллиардов рублей. Средства позволят сохранить рабочие коллективы и продолжить деятельность.

Ещё одна тема - отечественная космонавтика.

"По поручению президента правительство дополнительно направляет 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли. В том числе на безусловное выполнение международных обязательств в этой области. Наша страна всегда была надёжным партнёром, который чётко следует всем достигнутым договорённостям. Сегодня перед российской космонавтикой стоят серьёзные стратегические задачи. Наиболее амбициозные планы связаны с исследованием и освоением дальнего космоса", - заявил Мишустин.



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