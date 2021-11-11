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Литва отказалась принимать на своей территории мигрантов из Белоруссии

14:04
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Власти ссылаются на решение ЕСПЧ

Мигранты, переходящие границу Литвы со стороны Белоруссии, будут возвращены обратно. Вильнюс отказался принимать беженцев, ссылаясь на прецедентное решение Европейского суда по правам человека. Суд предусмотрел исключения, разрешающие применять тактику возврата, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
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Днем ранее европейские СМИ сообщили, что Еврокомиссия может потребовать от Польши, Латвии и Литвы внести изменения в недавно принятые законы, которые позволяют вытеснять мигрантов на территорию Белоруссии.

"Это не позиция Брюсселя... Есть прецедент Европейского суда по правам человека в деле Испании и Марокко, там ясно сформулированы процедуры, обстоятельства, в которых эта тактика может применяться", - заявила Шимоните.

По словам литовского премьера, происходящее сейчас у восточных границ Польши и Литвы подходит под определение ЕСПЧ. Иностранцы, которые пытаются нелегально пересечь границу, с августа направляются обратно, в пункты пограничного контроля Белоруссии или посольство в Минске. Всего в Литву не были допущены 6320 человек, передает "Интерфакс".

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