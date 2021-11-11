Как идет реставрация "Ажурного дома" и "Дома с башенками" у Ленинградского вокзала

Это уникальные памятники архитектуры

Реставрация в 3D: сразу два знаменитых дома у Белорусского вокзала получат новую жизнь. Построены они были по уникальным проектам советских архитекторов и капитально не ремонтировались ни разу. Теперь реставраторам приходится восстанавливать буквально все, используя новейшие технологии. При этом не забывая, что эти памятники архитектуры жилые.

Репортаж корреспондента "ТВ Центра" Ивана Колесникова (см. видео).

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