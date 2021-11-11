Саакашвили несли на руках по тюремной больнице (видео)

Экс-президент повалил медоборудование и ударил врача

Власти Грузии опубликовали кадры перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремную больницу.

Политика поместили в Глданскую тюремную больницу, чтобы избежать ухудшения состояния. Всю информацию о Саакашвили будут выдавать поэтапно, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на специальную пенитенциарную службу Грузии.

На опубликованном в Сети ролике можно заметить, что Саакашвили отказался идти в больницу самостоятельно, и правоохранителям пришлось нести его на руках до палаты. В больничных покоях экс-президент сбросил на пол оборудование и ударил по лицу одного из сотрудников учреждения.

Глава Минюста Рати Брегадзе отметил, что, судя по кадрам, Саакашвили находится в "отменной физической форме". В свою очередь адвокат Саакашвили заявил, что эти кадры показывают нечеловеческое обращение с экс-президентом Грузии.

"По-моему, эти кадры ясно показывают, что в отношении Михаила Саакашвили имело место нечеловеческое отношение, и что его силой заводят в учреждение №18", - заявил Дмитрий Садзаглишвили.

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