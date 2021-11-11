Собянин призвал москвичей оплачивать проезд в транспорте бесконтактно

Можно воспользоваться системой оплаты Face Pay

В сложившейся эпидемиологической ситуации безопаснее выбирать бесконтактные способы оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник предложил, в частности, воспользоваться системой оплаты Face Pay — бесконтактный способ оплаты проезда при помощи технологии распознавания лиц, который используется в столичном метрополитене.

Собянин также напомнил, что на 12 станциях и пересадочных узлах московского метро можно пройти экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.

Мэр Москвы также призвал горожан соблюдать масочный режим. Это простой способ уберечь себя и не заразить других, подчеркнул Собянин в своем Twitter.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Для обеспечения безопасности и комфорта граждан в общественном транспорте выполняются все необходимые мероприятия, в том числе усилены мероприятия по дезинфекции.

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