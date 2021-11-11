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Умер последний президент ЮАР эпохи апартеида

14:15
  • четверг
  • 11 ноября 2021

У него была редкая форма рака тканей

Фредерик Виллем де Клерк, последний президент Южно-Африканской Республики эпохи апартеида, умер в четверг в возрасте 85 лет. Об этом сообщает телеканал eNCA со ссылкой на представителя фонда бывшего главы государства Дэйва Стюарта.

"Де Клерк скончался нынешним утром у себя в доме в городе Фресне в связи с раковым заболеванием", - сказал он.

Минувшей весной де Клерк объявил, что у него обнаружена редкая форма рака тканей - мезотелиома. В июне была сделана операция. В октябре 2020 года от этого заболевания умер сын де Клерка Виллем, ему было 53 года.

Фредерик Виллем де Клерк был президентом ЮАР с августа 1989 по май 1994 года. Именно он демонтировал систему апартеида и освободил из тюрьмы Нельсона Манделу. В 1993 году де Клерк и Мандела совместно стали лауреатами Нобелевской премии мира.

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