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Володин призвал не прикрывать политикой хамство

14:17
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Спикер осудил поведение депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал поведение депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, который в сентябре устроил скандал на избирательном участке, потребовав предоставить ему некую документацию.
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"Мне комментировать свой избирательный округ родной, Саратовскую область не очень корректно, но я абсолютно не согласен с поведением депутата областной думы, когда он на женщину наорал: ну нельзя так, она при исполнении, нельзя так. Зачем мы опять политикой прикрываем хамство", - сказал спикер нижней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Кроме того, Володин призвал не политизировать ситуацию с директором ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлом Грудининым. Как подчеркнул председатель Госдумы, если есть хозяйственные вопросы и спор хозяйствующих субъектов, не надо прикрывать это политикой.

Ранее стало известно, что Бондаренко заподозрили в мелком хулиганстве и назначили ему административный штраф.

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