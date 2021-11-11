Володин призвал не прикрывать политикой хамство

Спикер осудил поведение депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал поведение депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, который в сентябре устроил скандал на избирательном участке, потребовав предоставить ему некую документацию.

"Мне комментировать свой избирательный округ родной, Саратовскую область не очень корректно, но я абсолютно не согласен с поведением депутата областной думы, когда он на женщину наорал: ну нельзя так, она при исполнении, нельзя так. Зачем мы опять политикой прикрываем хамство", - сказал спикер нижней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Кроме того, Володин призвал не политизировать ситуацию с директором ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлом Грудининым. Как подчеркнул председатель Госдумы, если есть хозяйственные вопросы и спор хозяйствующих субъектов, не надо прикрывать это политикой.

Ранее стало известно, что Бондаренко заподозрили в мелком хулиганстве и назначили ему административный штраф.

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