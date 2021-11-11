ДНР готовится к обострению на линии соприкосновения

Тренировки и проверки дают ДНР возможность реагировать на любое развитие событий

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР следует готовиться к возможному ухудшению ситуации на линии соприкосновения, передает Донецкое агентство новостей.

"У нас есть информация, работает наша разведка, и мы прекрасно осознаем, для чего мы проводим сейчас учения, для чего мы проводим слаженные действия между всеми нашими ведомствами, включая МЧС, Минздрав и прочие", - сказал он.

Как уточнил Пушилин, если ДНР позволит себе расслабиться, "Украина будет наступать". По словам главы республики, постоянные тренировки и проверки готовности дают ДНР возможность реагировать на любое развитие событий.

Во вторник полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова заявила, что украинские власти пытаются спровоцировать возобновление полномасштабных боевых действий.

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