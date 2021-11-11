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Третий российский регион обязал пенсионеров привиться от коронавируса

14:41
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Вакцинация также обязательна для людей с хроническими заболеваниями

Краснодарский край стал третьим субъектом Российской Федерации, власти которого ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для пожилых граждан.
Больше половины жителей Приморья привились от коронавируса

Согласно постановлению регионального управления Роспотребнадзора, привиться от COVID-19 должны все лица в возрасте 60 лет и старше. Также это касается людей с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

Обязательная вакцинация вводится для постояльцев и сотрудников организаций социального обслуживания, а также работников многофункциональных центров.

Исключение составят граждане с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от коронавируса, говорится в документе за подписью главного санитарного врача по Краснодарскому краю Марии Потемкиной.

До 13 декабря главы организаций и предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах соцобслуживания и МФЦ, должны обеспечить проведение прививок одним компонентом вакцины от коронавируса, а к 13 января — полностью привить не менее 80% работников, сообщается на официальном сайте краснодарского главка Роспотребнадзора.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых людей ввели в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан.

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