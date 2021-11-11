Третий российский регион обязал пенсионеров привиться от коронавируса

Вакцинация также обязательна для людей с хроническими заболеваниями

Краснодарский край стал третьим субъектом Российской Федерации, власти которого ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для пожилых граждан.

Согласно постановлению регионального управления Роспотребнадзора, привиться от COVID-19 должны все лица в возрасте 60 лет и старше. Также это касается людей с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

Обязательная вакцинация вводится для постояльцев и сотрудников организаций социального обслуживания, а также работников многофункциональных центров.

Исключение составят граждане с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от коронавируса, говорится в документе за подписью главного санитарного врача по Краснодарскому краю Марии Потемкиной.

До 13 декабря главы организаций и предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах соцобслуживания и МФЦ, должны обеспечить проведение прививок одним компонентом вакцины от коронавируса, а к 13 января — полностью привить не менее 80% работников, сообщается на официальном сайте краснодарского главка Роспотребнадзора.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых людей ввели в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан.

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