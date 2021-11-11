Лукашенко заявил о попытках переброски оружия в лагеря мигрантов

Минск и Москва контролируют ситуацию

Спецслужбы Белоруссии зафиксировали попытки переброски оружия в лагеря мигрантов, скопившихся на границе с Польшей. Запад намерен устроить провокацию, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

"У нас очень опасная наметилась там тенденция, я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере", - заявил Лукашенко на совещании с правительством.

По данным белорусского лидера, определенные силы хотят устроить провокацию, "столкнув лбами" пограничников и военных с двух сторон границы. Как заявил Лукашенко, он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Минск и Москва держат ситуацию под контролем, приводит слова президента Белоруссии агентство БелТА.

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