Президент Эстонии посоветовал прочитать Достоевского

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения великого писателя

Президент Эстонии Алар Карис напомнил в четверг у себя в Facebook, что 11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения российского писателя Федора Достоевского.

"Читая произведения этого великого деятеля мировой литературы, я часто поражаюсь тому, насколько глубоко можно прочувствовать и описать человеческую душу", - написал политик.

Он добавил, что Достоевскому, прошедшему тяжелые испытания, удалось сохранить в своих работах надежду, веру и стремление стать лучше.

"Итак: давайте читать Достоевского, давайте вообще читать великую литературу", - подытожил Карис.

Согласно данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня является одним из самых читаемых писателей мира. Его произведения переведены более чем на 170 языков.

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