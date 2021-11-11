ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Эстонии посоветовал прочитать Достоевского

14:44
  • четверг
  • 11 ноября 2021

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения великого писателя

Президент Эстонии Алар Карис напомнил в четверг у себя в Facebook, что 11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения российского писателя Федора Достоевского.
Россияне назвали любимых поэтов: в список попали Толстой и Достоевский

"Читая произведения этого великого деятеля мировой литературы, я часто поражаюсь тому, насколько глубоко можно прочувствовать и описать человеческую душу", - написал политик.

Он добавил, что Достоевскому, прошедшему тяжелые испытания, удалось сохранить в своих работах надежду, веру и стремление стать лучше.

"Итак: давайте читать Достоевского, давайте вообще читать великую литературу", - подытожил Карис.

Согласно данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня является одним из самых читаемых писателей мира. Его произведения переведены более чем на 170 языков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Русский писатель Федор Михайлович Достоевский
Русский писатель Федор Михайлович Достоевский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.