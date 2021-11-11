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Страны НАТО могут вмешаться в миграционный кризис на границе Белоруссии

14:59
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Латвии не понравились угрозы перекрыть газ

К разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС могут привлечь страны НАТО.
Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал-Европа"

Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, передает ТАСС.

"Я думаю, что если президент Белоруссии Александр Лукашенко пойдет на обострение ситуации, то Европейский союз и - я не могу исключить - даже НАТО будут вовлечены", - подчеркнул он.

Миграционный кризис на белорусской границе обострился после того, как президент Александр Лукашенко ослабил контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. За последние дни перед польскими заграждениями на линии границы собралось тысячи беженцев, в том числе женщины и дети.

Евросоюз обвинил Минск в наплыве нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и пригрозил новыми санкциями. В ответ президент Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газ по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа".

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