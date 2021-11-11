Страны НАТО могут вмешаться в миграционный кризис на границе Белоруссии

Латвии не понравились угрозы перекрыть газ

К разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС могут привлечь страны НАТО.

Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, передает ТАСС.

"Я думаю, что если президент Белоруссии Александр Лукашенко пойдет на обострение ситуации, то Европейский союз и - я не могу исключить - даже НАТО будут вовлечены", - подчеркнул он.

Миграционный кризис на белорусской границе обострился после того, как президент Александр Лукашенко ослабил контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. За последние дни перед польскими заграждениями на линии границы собралось тысячи беженцев, в том числе женщины и дети.

Евросоюз обвинил Минск в наплыве нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и пригрозил новыми санкциями. В ответ президент Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газ по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram