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ВВС США сымитировали бомбовые удары в небе над Европой

15:00
  • четверг
  • 11 ноября 2021

В маневрах участвовали B-52H Stratofortress и B-1B Lancer

Учебные полеты американской авиации в районе Северного моря завершились имитацией бомбовых ударов. В маневрах участвовали стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие, и B-1B Lancer.
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Как сообщили в командовании ВВС США в Европе, два стратегических бомбардировщика B-52H вылетели с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота. Пара B-1B в составе оперативной бомбардировочной группы временно размещены на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

В учениях, которые прошли 10 ноября, также были задействованы британские истребители Typhoon, F-15D и F-15E и самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker. По данным командования, группировка способна на сверх- и дозвуковых скоростях наносить удары с использованием обычных и высокоточных боеприпасов. Утверждается, что продемонтрирована "уникальная способность" ВВС США быстро развертываться на незнакомых аэродромах, передает "Интерфакс".

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