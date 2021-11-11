Москвичам пообещали возвращение солнечной сухой погоды

Этому будет предшествовать снег и гололедица

Москвичей ожидают несколько дней солнечной и сухой погоды. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что в понедельник, 15 ноября, над столичным регионом пройдет холодный фронт с понижением температуры до слабоотрицательных значений, порывистым ветром северных румбов, снегом и гололедицей.

Со вторника до четверга включительно определять ситуацию в атмосфере будет антициклон. Это принесет в Москву солнечную и сухую погоду. Амплитуда температур увеличится: ночью возможны заморозки до минус семи градусов, в дневные часы прогнозируется около нуля.

Тишковец отметил, что начало следующей недели даст старт метеорологической зиме и относительно устойчивому переходу среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ночь на 10 ноября в Москве оказалась самой холодной с начала сезона: в столице подморозило почти до минус трех, по области — до минус десяти градусов.

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