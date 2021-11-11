В США ради вакцинации изменили закон о вероисповедании

Документ подписал губернатор штате Иллинойс

Как сообщил интернет-портал JD Supra, в американском штате Иллинойс с целью избежать уклонения от вакцинации против коронавируса внесли поправки в закон о свободе вероисповедания. По новым правилам, религия не может использоваться для оспаривания требований сделать прививку.

Документ подписал губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер.

"Закон не может быть использован или неправильно истолкован, чтобы поставить под угрозу безопасность на рабочем месте", - уточнил он в своем заявлении.

Поправка вступит в силу 1 июня 2022 года.

Ранее в Штатах приняли постановление, которое позволяет увольнять невакцинированных учителей государственных школ.

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