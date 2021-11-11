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В США ради вакцинации изменили закон о вероисповедании

15:02
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Документ подписал губернатор штате Иллинойс

Как сообщил интернет-портал JD Supra, в американском штате Иллинойс с целью избежать уклонения от вакцинации против коронавируса внесли поправки в закон о свободе вероисповедания. По новым правилам, религия не может использоваться для оспаривания требований сделать прививку.
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Документ подписал губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер.

"Закон не может быть использован или неправильно истолкован, чтобы поставить под угрозу безопасность на рабочем месте", - уточнил он в своем заявлении.

Поправка вступит в силу 1 июня 2022 года.

Ранее в Штатах приняли постановление, которое позволяет увольнять невакцинированных учителей государственных школ.

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