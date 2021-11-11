Ночью в Москве пройдет ледяной дождь

Скользко будет в ЗАО и ЮЗАО

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на пятницу Москву зацепит ледяной дождь - около 5 утра это произойдет в ЗАО и ЮЗАО.

"После ночной передышки, ранним утром с 6 до 9 утра 12 ноября в Москве ожидается интенсивный заряд снега - 4,3 миллиметра осадков или 3,1 сантиметра снежного покрова, с кратковременным ухудшением видимости до 1500 метров. Температура воздуха около 0", - добавил синоптик (цитата по РИА "Новости").

Он уточнил, что до конца недели температурный фон будет на несколько градусов выше нормы, но погода ожидается пасмурная и сырая. Ночами минус 2 - плюс 3, днем минус 1 - плюс 4.

Кроме того, Тишковец рассказал, что вероятность слабого ледяного дождя повысится в окрестностях столицы - в частности, в Угранском районе Смоленской области и Ясногорском районе Тульской области.

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