Латвия обвинила Белоруссию в гибридной атаке на Евросоюз

В прибалтийском государстве призвали укрепить внешние границы
Власти Белоруссии осуществляют гибридную атаку на весь Европейский союз. С таким заявлением в четверг, 11 ноября, выступил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньша.
По утверждению политика, официальный Минск таким образом поддерживает торговлю людьми, которая напрямую затрагивает Латвию, Литву и Польшу.
Кариньша назвал единственным способом укрепить Шенгенскую зону и обеспечить свободное передвижение людей в Евросоюзе усиление внешней границы с четкой процедурой въезда, сообщает РИА Новости.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после решения Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. На увеличение количества мигрантов, следующих через Белоруссию, пожаловались Польша, Литва и Латвия.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг причастность России к событиям на границе Польши и Белоруссии. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва прилагает все усилия для решения проблемы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram