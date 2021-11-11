Латвия обвинила Белоруссию в гибридной атаке на Евросоюз

В прибалтийском государстве призвали укрепить внешние границы

Власти Белоруссии осуществляют гибридную атаку на весь Европейский союз. С таким заявлением в четверг, 11 ноября, выступил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньша.

По утверждению политика, официальный Минск таким образом поддерживает торговлю людьми, которая напрямую затрагивает Латвию, Литву и Польшу.

Кариньша назвал единственным способом укрепить Шенгенскую зону и обеспечить свободное передвижение людей в Евросоюзе усиление внешней границы с четкой процедурой въезда, сообщает РИА Новости.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после решения Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. На увеличение количества мигрантов, следующих через Белоруссию, пожаловались Польша, Литва и Латвия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг причастность России к событиям на границе Польши и Белоруссии. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва прилагает все усилия для решения проблемы.

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