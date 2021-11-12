Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Овнов ждет интересный день, а Тельцам придется побороться с апатией

Гороскоп на сегодня, 12 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Сегодня вас ждет интересный день, который поможет на практике определить свои сильные стороны. Постарайтесь использовать их во благо не только себя, но и окружающих.

Тельцы

День выдастся довольно странным, вам придётся бороться с ленью и апатией. Попробуйте им просто сдаться, и в итоге получите больше преимуществ, а заодно и отдохнете.

Близнецы

Впереди гармоничный период, наполненный сильными эмоциями. Проведите время с психологом или другом, которому доверяете, чтобы полноценно высказаться и освободиться.

Раки

Вам захочется прикоснуться к прекрасному. Это желание достойно исполнения, не откладывайте его. Отправляйтесь в место, где вашей душе будет комфортно.

Львы

Чудесное время для искреннего разговора с собой, проведения фотосессии, смены имиджа. Вам нужно поучаствовать в красивом событии, способном повысить вашу самооценку.

Девы

Сегодня наступит период перемен, и начнётся он с осознания своей значимости. Попробуйте погрузиться внутрь своей души, найти то удивительное, что надёжно скрыто в ней.

Весы

Вас ждёт гармоничный день, который принесёт несколько инсайтов. Благодаря им вы решите: дать второй шанс некоторым людям и проектам или нет.

Скорпионы

Неприятное время, из-за которого к вечеру вы можете погрузиться в состояние тотальной апатии. Проживите каждую проблему дня, но не позволяйте ей изменить ваши внутренние установки.

Стрельцы

Вселенная приготовила вам несколько подарков, связанных с выбранной профессией и человеком, о котором думаете в последнее время. Примите их с благодарностью.

Козероги

Сегодня потратьте время на обучение новому, получение ключевых для вас навыков. Это временно отвлечет от неожиданно нахлынувших негативных эмоций.

Водолеи

День поможет решить конфликтные ситуации, обязательно воспользуйтесь энергией дипломатии. Хороший период для ритуалов прощения, налаживания контактов и встреч с теми, кого давно не видели.

Рыбы

Если захочется сбросить отрицательные вибрации, сделайте это на неодушевленный предмет, иначе рискуете потерять близкого человека. День в целом непростой, так что будьте осторожны.

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