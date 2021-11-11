Лавров пообещал Франции "серьезный разговор"

Он будет касаться Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о предстоящей встрече глав МИД и Минобороны России и Франции.

Одной из главных тем станет Украина.

"У нас будет очень серьезный разговор на эту тему", - заявил Лавров (цитата по ТАСС).

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия подробно объяснила ситуацию Франции, когда та заявила об отказе Москвы встречаться 11 ноября в "нормандском формате" на уровне глав МИД.

Переговоры пройдут в Париже 12 ноября.

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