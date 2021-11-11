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Минздрав предложил не привязывать признание сертификатов о вакцинации к препаратам

15:35
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Это поможет решить проблему дискриминации в сфере трансграничного перемещения

Россия выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции без привязки к конкретному препарату. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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В ходе встречи Мурашко с делегацией Совета Европы во главе с заместителем генсекретаря Совета Европы Бьерном Берге глава Минздрава отметил, что признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 на основании подтвержденного факта вакцинации без привязки к конкретному вакцинному препарату поможет решить проблему дискриминации в сфере трансграничного перемещения.

Министр призвал разделять процедуры допуска препаратов на рынки отдельных стран и признание сертификатов, указав, что многие страны необоснованно ограничивают применение COVID-сертификатов отдельными вакцинами и не демонстрируют готовности к продуктивному диалогу по взаимному признанию таких документов.

Мурашко отметил важность недопущения дискриминации граждан, вакцинированных официально одобренными национальными регуляторами препаратами для профилактики COVID-19, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел оценили перспективы взаимного признания сертификатов о вакцинации с Евросоюзом. В ведомстве напомнили, что процесс был запущен еще летом, и выразили надежду на хорошую динамику.

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