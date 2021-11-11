Путин посетил дом-музей Достоевского в Москве

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения писателя
В день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского в четверг президент России Владимир Путин принял участие в открытии музейного центра "Московский дом Достоевского", передает ТАСС.
Сопровождала на экскурсии главу государства министр культуры Ольга Любимова.
Путин осмотрел историко-литературную и мемориальную экспозиции, посвященные основным событиям жизни и выдающимся произведениям писателя. Далее у президента запланирована встреча со специалистами по творчеству Достоевского.
Дом-музей располагается на улице Достоевского, вплоть до 1837 года там проживала семья автора. Специально для новой экспозиции были созданы масштабные мультимедийные инсталляции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram