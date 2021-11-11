ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин посетил дом-музей Достоевского в Москве

15:44
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения писателя

В день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского в четверг президент России Владимир Путин принял участие в открытии музейного центра "Московский дом Достоевского", передает ТАСС.
Президент Эстонии посоветовал прочитать Достоевского

Сопровождала на экскурсии главу государства министр культуры Ольга Любимова.

Путин осмотрел историко-литературную и мемориальную экспозиции, посвященные основным событиям жизни и выдающимся произведениям писателя. Далее у президента запланирована встреча со специалистами по творчеству Достоевского.

Дом-музей располагается на улице Достоевского, вплоть до 1837 года там проживала семья автора. Специально для новой экспозиции были созданы масштабные мультимедийные инсталляции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дом-музей Достоевского в Москве
Дом-музей Достоевского в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.