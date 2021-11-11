Путин посетил дом-музей Достоевского в Москве

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения писателя

В день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского в четверг президент России Владимир Путин принял участие в открытии музейного центра "Московский дом Достоевского", передает ТАСС.

Сопровождала на экскурсии главу государства министр культуры Ольга Любимова.

Путин осмотрел историко-литературную и мемориальную экспозиции, посвященные основным событиям жизни и выдающимся произведениям писателя. Далее у президента запланирована встреча со специалистами по творчеству Достоевского.

Дом-музей располагается на улице Достоевского, вплоть до 1837 года там проживала семья автора. Специально для новой экспозиции были созданы масштабные мультимедийные инсталляции.

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