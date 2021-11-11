Оркестр исполнит музыку из "Звездных войн" в "Зарядье"

Четвертый эпизод покажут в сопровождении "живого" саундтрека

В московском зале "Зарядье" 13 ноября симфонический оркестр исполнит музыку четвертого эпизода "Звездных войн", это будет киноконцерт (фильм на экране сопровождается живым исполнением саундтрека), за пульт встанет Сергей Тарарин, передает ТАСС.

"Формат киноконцерта позволит совершенно по-новому ощутить величие и размах музыкальных произведений, написанных для саги "Звездные войны" композитором Джоном Уильямсом", - говорится в анонсе.

Как напомнили организаторы, в 2005 году музыка Уильямса была признана лучшей музыкой к американскому фильму всех времен. На счету композитора пять премий "Оскар", четыре "Золотых глобуса", пять Emmy и 23 Grammy.

Руководитель организатора вечера группы компаний Zapomni Сурен Тер-Овсепян сообщил, что в дальнейшем планируются и киноконцерты по другим эпизодам саги.

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