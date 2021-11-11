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Оркестр исполнит музыку из "Звездных войн" в "Зарядье"

15:46
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Четвертый эпизод покажут в сопровождении "живого" саундтрека

В московском зале "Зарядье" 13 ноября симфонический оркестр исполнит музыку четвертого эпизода "Звездных войн", это будет киноконцерт (фильм на экране сопровождается живым исполнением саундтрека), за пульт встанет Сергей Тарарин, передает ТАСС.
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"Формат киноконцерта позволит совершенно по-новому ощутить величие и размах музыкальных произведений, написанных для саги "Звездные войны" композитором Джоном Уильямсом", - говорится в анонсе.

Как напомнили организаторы, в 2005 году музыка Уильямса была признана лучшей музыкой к американскому фильму всех времен. На счету композитора пять премий "Оскар", четыре "Золотых глобуса", пять Emmy и 23 Grammy.

Руководитель организатора вечера группы компаний Zapomni Сурен Тер-Овсепян сообщил, что в дальнейшем планируются и киноконцерты по другим эпизодам саги.

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